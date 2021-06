"Am avut acum o discutie cu el!" Gigi Becali pluseaza! Cat este dispus sa scoata din buzunare pentru a-l aduce pe Stancu la FCSB si cand s-ar putea face transferul

Aflat pe final de contract cu formatia turca Genclerbirligi, Bogdan Stancu ar putea ajunge la FCSB.

Gigi Becali a dezvaluit ca a avut o discutie chiar astazi cu atacantul de 33 de ani si i-a propus un salariu de 30 de mii de euro pe luna, pentru a-l convinge sa vina la FCSB.

"Cu Bogdan Stancu uite acum am vorbit, m-a sunat el, avea o datorie sa ma sune, sa-mi spuna. I-am marit oferta, i-am dat 30.000. Pe 15 se intampla alegerile la turci. Dar el crede ca va ramane acolo, probabil are ceva informatii. Mi-a spus ca in procent mare ramane in Turcia, dar cine stie?

Acolo ii da salariu 450.000, dar nu-i vorba doar despre bani, ci despre cuvant, ca i-a dat cuvantul unui baskan cu care a castigat el vreo 4.000.000 de euro in Turcia", a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Bogdan Stancu a mai imbracat tricoul FCSB-ului in perioada 2008-2011. De unde a plecat la Galatasaray, in schimbul a 5 milioane de euro.