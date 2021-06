Reactia patronului lui Sepsi dupa ce Andrei Dumiter a refuzat sa semneze cu FCSB: "Noi deja ne-am inteles cu clubul!" Ce decizie a luat Laszlo Dioszegi

Andrei Dumiter s-a transfer la Sepsi, de la Ripensia Timisoara, in vara anului 2019.

Atacantul lui Sepsi l-a refuzat pe Gigi Becali pentru a ramane la echipa condusa de Laszlo Dioszegi, insa patronul echipei covasnene nu este suparat pe el si chiar il asteapta sa se intoarca la club, desi transferul era ca si facut.

"Dumiter mi-a transmis ca nu vrea sa plece la FCSB. Stiu ca a fost ceva cu impresarul, ca n-a vrut sa-l lase impresarul. Nu-i nicio problema, dar si el trebuia sa se gandeasca mai devreme, ca sa nu purtam negocieri asa degeaba.

Dar nu este nicio problema. Vine inapoi si se pregateste cu noi, asta e. In fotbal asa e. Noi ne-am inteles in totalitate cu FCSB, acum mingea este la jucator si impresarul lui", a declarat Laszlo Dioszegi, pentru ProSport.

Andrei Dumiter a declarat ca este hotarat sa ramana la Sepsi, pentru a prinde mai multe minute decat la FCSB. Totusi, jucatorul si-a cerut scuzele de la ambele cluburi dupa aceasta decizie.

"Am decis sa raman la Sepsi! Imi pare rau pentru toata incurcatura creata, imi cer scuze si celor de la FCSB, domnului Gigi Becali, si celor de la Sepsi. Am hotarat ca, in acest moment, pentru cariera mea e mai bine sa continui la Sepsi. Am vorbit cu oamenii de la Sfantu Gheorghe, stiu ca si ei erau putin suparati pentru ca se pusesera de acord cu domnul Becali, dar m-au inteles.

Sunt in vacanta acum, asa cum am vazut ca ati scris, sunt cateva zile in Bulgaria sa ma relaxez. Apoi ma apuc de treaba la Sepsi si vreau sa avem rezultate si mai bune decat sezonul precedent. Vedem in urmatoarea perioada de transferuri ce se mai intampla", a declarat Andrei Dumiter, pentru Fanatik.