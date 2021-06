"Telenovela" Dumiter s-a incheiat! Fotbalistul a explicat de ce a refuzat sa semneze cu FCSB: "E mai bine sa raman aici!"

Gigi Becali, refuzat de Dumiter.

Andrei Dumiter a anuntat ca a luat decizia de a ramane la Sepsi OSK si in sezonul viitor.

Fotbalistul a fost dorit de Becali si chiar a ajuns la un acord cu acesta, insa in cele din urma s-a razgandit si a luat decizia de a continua alaturi de formatia din Sfantu Gheorghe.

"Am decis sa raman la Sepsi! Imi pare rau pentru toata incurcatura creata, imi cer scuze si celor de la FCSB, domnului Gigi Becali si celor de la Sepsi. Am hotarat ca, in acest moment, pentru cariera mea e mai bine sa raman a Sepsi. Am vorbit cu oamenii de la Sf. Gheorghe si stiu ca si ei erau putin suparati pentru ca se pusesera de acord cu domnul Becali, dar m-au inteles.

Sunt in vacanta acum, apoi ma apuc de treaba la Sepsi. Vedem in urmatoarea perioada de transferuri ce se mai intampla", a declarat Andrei Dumiter pentru Fanatik.

350 de mii de euro si 20% ditnr-un viitor transfer ar fi urmat sa le plateasca Becali celor de la Sepsi daca jucatorul ajungea la FCSB.

