VIITORUL - SEPSI, LIVE ora 21:00! Hagi trimite rezervele pe teren! Echipele probabile

Viitorul - Sepsi, ora 21:00, este meciul care deschide etapa a opta din play-off.

Viitorul va aborda meciul cu o echipa de rezerve. Gica Hagi a anuntat ca nu mai putin de 8 jucatori importanti vor fi odihniti pentru partida cu Sepsi. Viitorul isi concentreaza toata atentia acum pe finala Cupei Romaniei cu Astra, din moment ce castigatoarea trofeului are un loc asigurat in cupele europene indiferent de pozitia din clasament.

"Vom aborda meciul cu Sepsi cu jucatori care sunt proaspeti fizic si mental, jucatori in care eu cred si care au demonstrat ca merita sa am toata increderea in ei", a declarat Gica Hagi.

De partea cealalta, Sepsi se prezinta la meciul cu Viitorul fara antrenorul Eugen Neagoe. Pe banca va sta pana la finalul sezonului Marin Barbu.



Echipe probabile



Viitorul: Tordai - Mladen, Artean, P. Iacob, Kuipers - Casap, Achim, Ciobanu - G. Ganea, Rivaldinho, Eric

Sepsi: Fejer - Moura, Viera, Jovanovici, Abud Omar - Vasvari, Karnitki - Nouvier, Flores, Fl. Stefan - Tandia