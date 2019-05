Mircea Rednic stie unde se poate transfera Ianis! "Sunt doua echipe din Belgia care se intereseaza de el" Gica Hagi a confirmat!

Antrenorul "cainilor" a vorbit despre viitoarea destinatie a lui Ianis Hagi.

Mircea Rednic a antrenat de trei ori in Belgia, la Standard Liege, Gent si Mouscron. Antrenorul "cainilor" a ramas in relatii bune cu oficialii de acolo si a aflat de interesul belgienilor pentru Ianis Hagi. Rednic a exlus din start varianta Standard Liege.

"Eu in Belgia stiu doua echipe care se intereseaza de Ianis, doua echipe foarte bune. Una s-ar putea sa castige campionatul si una este in play-off. (N.red. Standard?) Nu, nu este Standard, chiar daca Gica are relatii foarte bune acolo. Mai cautati.

Eu zic ca poate ajunge mai bine cotat decat Razvan Marin. Il cunosc foarte bine si el are alte calitati. S-ar potrivi pentru campionatul Belgiei", a spus antrenorul lui Dinamo.

In acest moment, echipa cu cele mai mari sanse sa castige campionatul in Belgia este Genk, formatie ce are un avans de 6 puncte fata de locul doi, ocupat de Club Brugge.

Gica Hagi a confirmat interesul din Belgia

Gica Hagi a dezvaluit ca mai multe cluburi din Vest si-au manifestat dorinta de a-l transfera pe Ianis, insa antrenorul Viitorului este de parere ca Olanda sau Belgia sunt destinatii mult mai potrivite pentru fiul sau.

"Am vazut ca se scrie despre Ianis, este logic si normal. Este clar ca el este curtat. Din ce s-a scris nu este nimic adevarat. Noi ascultam acum si vom lua o decizie ulterior. Este clar ca se vorbeste mult in piata despre el, unii mai concret, altii mai putin. Acum este devreme sa avansam o varianta. Olanda nu inseamna doar Ajax, poate fi o varianta. Olanda, Belgia sunt tari in care pentru Ianis ar poate fi foarte bine. Decizia o vom lua in aceasta luna. Vom vedea daca o sa ne convina, daca nu vom vedea", a declarat Gica Hagi la DigiSport.