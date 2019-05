Pleaca si Hagi la finalul sezonului? "Orice e posibil cu mine! Pentru ca sunt bun!" | VIDEO

Viitorul - Sepsi, sambata ora 21:00, este meciul care deschide etapa a opta din play-off.

Gica Hagi este insa mai mult cu gandul la finala Cupei cu Astra. Antrenorul Viitorului a ales sa menajeze 8 jucatori pentru partida cu Sepsi din aceasta runda.

"Regele" a lasat sa se inteleaga ca si el poate pleca la finalul sezonului.

"Am decis sa dau liber la 8 jucatori. Cojocaru, Taru, Ghita, De Nooijer, Baluta, Ianis, Dragu si Vana nu fac parte din lot pentru acest meci. Vom aborda meciul cu Sepsi care sunt proaspeti fizic si mental. Jucatori care au demonstrat ca merita sa am incredere in ei. Trebuie sa odihnim jucatorii, ne gandim si la finala Cupei. Chiar si asa, mergem la victorie.

Cand vorbiti de mine, orice e posibil. Pentru ca sunt bun. Orice e posibil cu mine. Cred foarte tare in mine", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.