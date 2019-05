Hagi recunoaste: "Ianis e posibil sa plece in vara!" "Regele" reinventeaza un jucator care sa-i inlocuiasca fiul: "Am facut un pariu cu el!"

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Echipa de rezerve a lui Gica Hagi a reusit sa castige fara prea mari emotii meciul cu Sepsi, scor 3-1. Hagi a odihnit 8 jucatori importanti pentru a-i menaja in perspectiva finalei Cupei Romaniei.

Eric, marcatorul golul trei pentru Viitorul, este fotbalistul pe care Gica Hagi mizeaza din sezonul viitor. "Ianis e posibil sa plece!", a declarat Gica Hagi care i-a spus brazilianului sau ca trebuie sa mai slabeasca putin pentru a da randament maxim.



"In seara asta am demonstrat ca suntem buni chiar daca am schimbat 8-9 jucatori. Jocul nostru mai bun a venit dupa ce am primit gol. A iesit un meci frumos. Cu Eric o sa am o discutie maine. Daca vrea sa ramana cu noi mai trebuie sa slabeasca 2-3 kilograme. Facem un pariu. Si eu fac o anumita cura si trebuie sa faca si el. Avem nevoie de un decar la anul pentru ca e posibil ca Ianis sa plece", a declarat Gica Hagi la finalul partidei.