Ce raspuns UMIL a dat Mbappe cand a fost comparat cu Messi: "Eu? Sa fiu mai bun decat el?" 

Mbappe a contrazis o declaratie curajoasa aparuta pe net.

Kylian Mbappe a primit trofeul Kopa pentru cel mai bun tanar jucator sunt 21 de ani din lume, iar acum apar inevitabil comparatiile cu Messi si Ronaldo.

Campion mondial deja, Mbappe ar fi declarat ca in 3-4 ani o sa-l depaseasca pe starul argentinian, care a 5 Baloane de Aur in palmares. Francezul spera sa ii calce pe urme argentinianului, insa el spune ca momentan nu se pune problema sa fie comparat cu Messi sau Ronaldo.

Mbappe a tinut sa contrazica si o declaratie care nu ii apartine. "N-am spus asta niciodata. Messi are tot respectul si admiratia mea. Nimeni nu se decurca mai bine decat Messi si Ronaldo in acest moment si nu pot spune ca e finalul unei ere pentru ca o sa fie final doar cand cineva o sa fie mai bun decat ei. Anul asta a fost anul Cupei Mondiale, din acest motiv n-au castigat Balonul de Aur, dar vor mai avea sanse anul urmator. Dar daca ii iei individual, nimeni nu e mai bun decat ei in acest moment. Au fost si anul acesta cei mai buni doi jucatori din lume. Messi e cel mai bun marcator din Europa, Ronaldo cel mai bun din Champions League", a spus Mbappe.