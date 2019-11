Viitorul lui Hagi, langa Liverpool, Dortmund, United, Atletico sau liderul Germaniei Gladbach! Revolutia de EUROPA se vede in jocul lui Hagi! Ce arata cifrele

Progresul Viitorului se vede si in cifrele echipei lui Hagi in context european.

Astfel, un stiudiu al Centrului de Cercetari Elvetian CIES o pozitioneaza excelent pe Viitorul intr-un top european important. Cercetatorii din fotbal au analizat toate campionatele pentru a scoate in evidenta echipele cu cel mai consistent joc in atac si aparare. Au fost numarate pasele reusite de echipele europene in ultimii 30 de metri din atac, precum si pasele date de adversari in cei 30 de metri din zona portii. Viitorul e prima din Romania la joc in 30-ul advers! Echipa lui Hagi are 117 pase in ultima treime adversa de la startul sezonului. E mai bine pozitionata decat Porto, Everton, Marseille, PAOK sau Atletico Madrid!

Nici in aparare Viitorul nu sta deloc rau. Adversarii au pasat de 86 de ori in ultima treime de teren. Aici, Viitorul e la egalitate cu RB Leipzig si peste Dortmund sau Borussia Monchengladbach.



VEZI AICI TOPUL COMPLET!

FCSB e pe 4 in topul atacului. Peste mai sunt CFR si FC Botosani. Ultima din Romania la pase reusite in ultimii 30 de metri e Academica Clinceni (79), rumata de Chindia (82) si de Dinamo (89).

La defensiva, FCSB sta cel mai bine. E prima din Liga 1, cu doar 75 de pase reusite de adversari in ultima treime de teren din fata lui Vlad sau Balgradean. O urmeaza Craiova, Botosani si Viitorul. Ultima in privinta apararii e Astra, urmata de Chindia.