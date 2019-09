VIITORUL - GAZ METAN, LIVE 21:00 | Medias, neinvinsa in acest campionat, Viitorul cauta victoria care o poate aduce pe locul 2! Echipele probabile

Viitorul - Gaz Metan este in aceasta seara de la ora 21:00 in format livetext pe www.sport.ro si pe aplicatia sport.ro

Gaz Metan Medias se afla pe pozitia a doua cu 18 puncte, inainte de confruntarea cu Viitorul din aceasta seara, iar in cazul unui succes ar putea urca pe primul loc, unde se afla CFR Cluj. Echipa antrenata de Edi Iordanescu este nevinvinsa in acest campionat si vine dupa patru victorii consecutive, ultima fiind pe teren propriu in fata celor de la Poli Iasi.

De partea cealalta, Viitorul, se afla pe pozitia a 5-a cu 15 puncte acumulate, iar in cazul unui succes ar putea urca pe locul al doilea. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi vine dupa esecul impotriva celor de la FCSB, infrangere care a insemnat prima esecul din acest campionat pentru Viitorul.

Cel mai bun marcator din tabara Viitorului este brazilianul Eric, cu 5 reusite, iar din tabara mediesenilor, cele mai multe goluri marcate le are Sergiu Bus, inscriind de 5 ori pana in acest moment.

De-a lungul timpului, Gaz Metan Medias s-a impus o singura data pe terenul celor de la Viitorul, in 2012, scor 0-1. De atunci s-au inregistrat 3 victorii ale echipei antrenate de Hagi si doua rezultate de egalitate.

Ultimul meci dintre cele doua echipe s-a terminat la egalitate, scor 2-2, pe terenul celor de la Medias.

Echipele probabile:

Viitorul: Cabuz-Boboc, Taru, Iacob, De Nooijer-Achim, Artean, Hori-Ganea, Rivaldinho, Iancu

Gaz Metan: Plesca-Romeo, Popa, Larie, Velisar-Droppa, Fofana, Olaru-Chamed, Bus, Cardoso