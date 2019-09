Mercedes si-a lansat prima limuzina ELECTRICA! Vezi cum arata Vision EQS, viitorul luxului auto. FOTO

Mercedes vrea sa intre tare pe piata masinilor electrice. Urmeaza o limuzina de lux full electrica pentru producatorul german.

Momentan e doar un concept, dar Vision EQS ne arata cum vor arata limuzinele din clasa S pentru Mercedes in viitorul apropiat.

Vision EQS e full electrica, dotata cu o baterie de 100 kWh cu o putere totala de 350 kW (470 de cai). Pe hartie, limuzina poate accelera de la 0 la 100 km/h in mai putin de 4,5 secuunde si la o viteza de top de 200 km/h. Autonomia bateriei este uriasa: 700 KM la o singura incarcare. Modelul prezentat de Merceces isi incarca bateria pana la 80% in 20 de minute, asta cu un incarcator de 350 kW.

Conceptul a fost expus la Salonul Auto de la Frankfurt, acolo unde mai multi producatori si-au prezentat viitoarele modele electrice.

La exterior, Vision EQS are un design simplu, dar futurist, plin de lunini digitale ce proiecteaza inclusiv sute de stele in grila frontala si in partea din spate a masinii.

Interiorul este inspirat din yacht-urile de lux, tactica abordata deja cu succes de Mercedes si in alte limuzine din portofoliul sau.,

Vision EQS este dotat cu ppachetyul Level 3 pentru condusul autonom, potrivit mai mult pentru drumurile lungi pe autostrada. Softul poate fi upgradat la condus autonom 100% in viitorul apropiat, o tactica folosita si de Tesla la masinile sale.



