Daniel Pancu, CRIZA de nervi in Regie: "Avem penalty in fiecare meci!" Giulestenii, departe de promovare dupa 1-2 cu Viitorul Pandurii

Daniel Pancu e nemultumit de atacantii de la Rapid, dar si de arbitrajul din liga a doua. Antrenorul giulestenilor acuza un penalty neacordat si anunta ca atmosfera este ca la inmormantare in vestiar.



„Asteptam mai mult de la jucatorii din atac, pentru ca ocaziile le avem, dar nu marcam. Penalty noi avem in fiecare meci, dar chiar nu e problema mea arbitrajul. Nu o sa dau in viata mea vina pe arbitraj. Daca marcam 3-4 goluri meci de meci, putem sa avem penalty-uri si nu ma supar (n.r. daca arbitrul nu acorda penalty). Era toata lumea suparata, era inmormantare in vestiar. Doar prin munca si precizie la finalizare vom reusi”, a spus Daniel Pancu la Digi.

E a doua infrangere suferita de Rapid in acest sezon, dupa cea cu Turris. Giulestenii ocupa locul 6, cu 10 puncte in 6 meciuri pana acum.

