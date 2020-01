VIDEO | "Poate sa fie si tata antrenor!" :)) Ce spune Balasa despre plecarea lui Piturca si transferul lui Dan Nistor

Universitatea Craiova se afla in cantonament in Turcia.

Oltenii au inceput in forta antrenamentele din Antalya: Papura ii rupe in pregatire. Fundasul Craiovei, Mihai Balasa, a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro despre plecarea lui Victor Piturca de la echipa, dar si despre transferul lui Nistor. De asemenea, Balasa a spus ca unul dintre obiectivele sale este sa revina la echipa nationala.

"Conditiile sunt foarte bune, terenurile sunt excelente. Antrenamentele, asa cum ne asteptam in aceasta perioada, mai mult fizice, decat cu mingea, dar este destul de bine pana acum.

Imi pare rau ca a plecat pentru ca plecasem la un drum cu dansul, dar asta este viata, nu avem ce face. Acum suntem cu domnul Papura si trebuie sa mergem impreuna mai departe.

Cu siguranta Nistor ne va ajuta, este unul dintre cei mai buni fundasi din Romania.

Domnul Piturca nu era cum s-a scris, era un antrenor normal, nu am vazut, cat timp am lucrat impreuna, acea rautate despre care se vorbeste. Era un om foarte calm si foarte echilibrat.

Dupa cum arata clasamentul, cu siguranta CFR are prima sansa, dar asa cum a fost si in anii trecuti, cand s-a terminat campionatul si a inceput play-off-ul, se injumatatesc punctele si dupa acea, toate sansele lor scad. Li se ia din puncte si asta este, e mai bine pentru noi, ca avem o mana de ajutor.

Au plecat cativa jucatori, a venit Nistor. Usor-usor il ajutam si pe el sa se integreze, sa ne obisnuim si fara cei care au plecat si sa formam un grup unit, pentru ca doar asa putem avea rezultate.

Imi doresc sa fiu sanatos, sa castigam un trofeu si sa revin la echipa nationala. Sansele de a ajunge la nationala imi cresc doar daca joc si voi avea un nivel bun. Altfel, poate sa fie si tata antrenor. Daca nu joci si nu o faci bine, nu cred ca ai sanse.

Apararea cu Sapunaru si Tamas ar arata foarte bine, sunt jucatori extraordinari, care au jucat atatia ani in campionate puternice, cu experienta, care ne-ar putea ajuta si pe noi, cei tineri", a declarat Mihai Balasa in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Mihai Balasa a venit in vara anului trecut de la FCSB la Craiova, in schimbul sumei de 100.000 de euro. In acest sezon, Balasa a jucat 17 meciuri in tricoul oltenilor si a inscris un gol.