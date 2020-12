O noua tradare de proportii in fotbalul romanesc! Ovidiu Herea ar putea semna cu CSA Steaua! Cand s-ar putea produce mutarea

Daniel Oprita cauta sa dea o mare lovitura pe piata transferurilor.

Antrenorul de la CSA Steaua doreste sa il aduca in Ghencea pe fostul rapidist Ovidiu Herea, in eventualitatea in care echipa sa va promova in Liga 2, dupa cum informeaza ProSport.

Mijlocasul ajuns la 35 de ani este unul dintre cei mai doriti fotbalisti din Liga 2. Herea a intrat in ultimele 6 luni de contract cu Metaloglobus si, conform sursei citate, a fost deja contactat de Daniel Oprita in vederea unei mutari in Ghencea.

De asemenea, de Ovidiu Herea se mai intereseaza si fosta sa echipa Rapid, dar si FC Voluntari.

Actionarul majoritar al clubului giulestean nu a ascuns faptul ca isi doreste sa il readuca pe Herea la echipa alaturi de fratele sau Claudiu, care joaca tot pentru Metaloglobus.

Totodata si fotbalistul a declarat in mai multe randuri ca vrea sa joace intr-o zi din nou la Rapid, echipa pentru care a strans peste 160 de meciuri.

"Asta a fost visul meu de cand am plecat de la echipa, am zis ca vreau sa ma intorc sa ma retrag la Rapid. Acolo am trait cea mai frumoasa perioada a mea, am jucat aproape sapte ani si mi-as dori sa ma retrag de la Rapid.

Inseamna mult pentru suporteri noul stadion, pentru ca eu zic ca era nevoie de o schimbare, chiar daca o sa ne fie dor de batranul Giulesti. Cred ca era necesara schimbarea", a spus Ovidiu Herea.

Herea a fost golgheterul lui Metaloglobus in 2020 cu sapte goluri si este cel mai important fotbalist al echipei antrenate de Gabi Manu.