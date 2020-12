Atac DUR al lui Marius Avram la Vassaras! Ce i-a reprosat fostul arbitru: "E un mod de gandire invechit!"

Marius Avram s-a retras din activitate dupa 14 ani de arbitraj la cel mai inalt nivel.

Fostul arbitru a vorbit despre motivele care l-au determinat sa ia aceasta decizie si a dezvaluit ca a fost surprins total de decizia de a fi lasat in afara listei FIFA.

"E o decizie analizata foarte bine, am discutat cu toti din familie, am ascultat parerile tututor si in final, desi spuneau 'nu', cred ca a fost cea mai buna decizie.

Le-am spus tuturor pe final de an ca nu ma razgandesc. Cu Vassaras nu am mai vorbit, ultima data la doua zile dupa lista FIFA, nu ma asteptam, a fost o surpriza totala, un soc, eram pregatit sa incep anul 2021 pe lista FIFA in continuare", a spus Avram la Digi Sport.

De asemenea, Avram l-a si 'intepat' putin pe presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, grecul Kyros Vassaras. El a spus ca nu considera ca varsta reprezenta un criteriu pentru care sa fie scos de pe lista si considera ca aceasta decizie scoate in evidenta in mod invechit de gandire.

"E greu sa comentez o decizie CCA, in ceea ce priveste oportunitatea schimbarii listei, nu am vrut niciodata sa comentez. Exista doua lucruri pe care as putea sa le comentez: motivul public, anume varsta, nu e o conditie suficienta asta, dupa parerea mea.

Al doilea lucru a fost socul, lipsa unui dialog in orice activitate. Cand decide sa te scoata de pe lista, cred ca este necesar un dialog inainte.

E un mod de gandire invechit. In era transparentei, arbitrii au ramas ca o casta inchisa, dar nu e vina lor, pentru ca de multe ori am vrut sa vorbesc", a explicat fostul arbitru.