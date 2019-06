Dan Petrescu a mai facut un transfer la CFR Cluj! Campioana vrea sa atace grupele UCL cu un fotbalist care a jucat in La Liga

CFR Cluj a mai facut un transfer.

CFR Cluj a mai perfectat astazi un transfer. Dan Petrescu a adus un mijlocas de banda in varsta de 31 de ani, care a evoluat in ultimul sezon in prima liga turca!

Cotidianul Gazeta Sporturilor anunta ca CFR Cluj l-a luat pe Michael Pereira (31 de ani), fotbalist care a jucat in ultima stagiune la Yeni Malatyaspor, locul 5 in campionatul Turciei.

Pereira a evoluat timp de 3 sezoane la Malatyaspor, iar inainte a mai trecut pe la Alfortville, Granada si Mallorca. El a jucat pentru cele doua echipe spaniole in La Liga, avand peste 100 de meciuri in prima liga si 8 goluri marcate.

La Malatyaspor, Pereira a dat 11 goluri in 81 de meciuri.