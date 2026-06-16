Răzvan Lucescu la supercampioana din Qatar? Reacția scurtă a lui Cosmin Contra

Viitorul tehnicianului în vârstă de 57 de ani la PAOK Salonic este incert, iar destinația vehiculată în ultimele zile este zona Golfului. Dacă mutarea se va concretiza, Răzvan Lucescu îl va avea ca rival direct în campionat pe fostul fundaș dreapta al echipei naționale, Cosmin Contra.

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Respect pentru posibila destinație a lui Lucescu

Întrebat despre șansele ca antrenorul lui PAOK să preia banca tehnică a celor de la Al-Sadd, Contra a susținut că nu deține informații despre o astfel de mutare.

„Al-Sadd este cea mai bună echipă din Qatar din ultimii 20 de ani. Nu știu nimic despre venirea lui Răzvan Lucescu”, a spus Cosmin Contra, potrivit Digisport.

În prezent, Cosmin Contra o pregătește pe Al-Arabi, formație care a încheiat pe poziția a șasea în Qatar, în sezonul precedent.

De-a lungul celor 22 de ani de carieră, Răzvan Lucescu a adunat pe banca lui PAOK Salonic două titluri de campion și două Cupe ale Greciei, obținute pe parcursul a două mandate. CV-ul său mai cuprinde echipe precum FC Brașov, Rapid, Petrolul, Skoda Xanthi, Al-Hilal și El-Jaish (Qatar), dar și echipa națională a României.