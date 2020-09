Victorie pentru Rotaru! Craiova vrea sa BATA Viitorul pentru patronul bolnav de COVID. Oltenii au plecat cu trenul la Constanta

Toata Craiova e langa patronul Mihai Rotaru! E infectat cu Covid si e in stare grava.

Mihai Rotaru e in spital. Actionarul Craiovei are COVID-19. O victorie cu Viitorul lui Hagi vor sa-i faca oamenii de la echipa!



"Doresc, impreuna cu jucatorii, cu toata echipa, sa castigam si acest meci la Constanta si pentru patronul nostru. Trece printr-o perioada foarte grea", spune antrenorul Bergodi.



Cicaldau a fost ales de fanii Craiovei cel mai bun jucator din sezonul trecut. Oltenii au plecat la Constanta cu trenul. Muzica lui Tudor Gheorghe s-a auzit in boxele din gara.