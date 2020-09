Anunt de ULTIMA ORA despre Mihai Rotaru! Patronul Craiovei ar fi in stare grava la spital dupa ce a fost infectat cu Covid-19

Patronul Craiovei si mai multi oameni din staff au fost infectati cu Covid-19.

Sorin Cartu, Marcel Popescu, Ovidiu Costesin, Emil Pieleanu si Mihai Rotaru au fost depistati pozitiv de Covid-19 in urma cu aproape doua saptamani. Daca primii oficiali au fost asimptomatici, starea patronului nu este la fel de buna.

Mihai Rotaru si Ovidiu Costesin sunt internati de mai bine de 10 zile in Craiova. Desi starea lor s-a stabilizat initial, iar Costesin a fost mutat de la terapie intensiva, pentru Mihai Rotaru lucrurile nu ar fi stat la fel de bine.

Conform Fanatik, starea lui Rotaru s-ar fi inrautatit odata cu trecerea timpului, dupa cum ar fi declarat chiar persoane din familia patronului.

"Din pacate, starea lui Mihai este in continuare grava, el fiind internat la terapie intensiva. E constient, are o stare mentala OK, dar… chiar daca momentele cu adevarat critice pare-se ca au trecut, nu poate respira singur si este ajutat de aparate. Doamne fereste de ce e mai grav! Speram ca a trecut momentul critic!

Complicatiile au aparut din zona plamanilor, infectia cu coronavirus l-a afectat grav. E clar ca si dupa revenire ca avea nevoie, o perioada indelungata, de supraveghere si coordonare medicala de specialitate.

Mihai se afla in imposibilitatea de a citi sau da mesaje inclusiv colaboratorilor, cu care avea o legatura telefonica instanta, indiferent ca era la Craiova, Bucuresti, in strainatate sau chiar si in spital, la inceput. Acum insa, de cand este ventilat mecanic, o data, de doua ori pe zi maximum, schimba cateva sms-uri cu sotia si atat. In rest, doctorii nu-i permit sa aiba acces la telefon", au dezvaluit cei din familia Rotaru pentru sursa citata.

De cealalta parte, Sorin Cartu a vorbit recent pentru Antena Sport, iar atunci cand a fost intrebat despre starea de sanatate a patronului, acesta a raspuns: "Eu stiu ca se simte bine, dar nu vreau sa comentez eu prea multe despre el".