"E groaznic ce se intampla! Am primit un sms si am ramas socat!" Reactie de la Craiova despre situatia lui Mihai Rotaru, care e in stare grava din cauza coronavirusului

Sorin Cartu (64 de ani) este ingrijorat pentru starea de sanatate a patronului Craiovei, Mihai Rotaru. Conform celor de la Fanatik, un membru al familiei sale a transmis ca Mihai Rotaru se afla in continuare intr-o stare grava, fiind internat la terapie intensiva. Finantatorul Craiovei ar respira cu ajutorul aparatelor.

De asemenea, Sorin Cartu a explicat si manfestarile pe care le-a resimtit el cand a fost depistat pozitiv cu Covid-19:

"Sunt foarte ingrijorat, iti dai seama ca e chiar foarte trist tot ce aud. Stiam ca acum vreo cateva zile era spre bine. Cand am auzit iar astazi ceva, am ramas socat. Am primit un sms cu ce scrie prin ziar.

Nu stiu ce sa spun. E groaznic ceea ce se intampla. Si ceea ce mi s-a intamplat si mie. E periculozitate mare cu acest virus ca merge spre nivel de plaman si vasele capilare. De aia se fac si niste injectii anticoagulante.



Si eu cand am iesit din spital am mai facut vreo cinci injectii de astea. Mie mi-a dat diagnostic de asimptomatic. In afara de palpitatiile de joi noaptea de la Tbilisi care erau asa...nu puteai sa le corelezi cu ceva Covid. Era supararea meciului. Ma durea capul, dar aveam tensiune. La mine in general cand am tensiune se manifesta cu dureri de cefalee. M-am gandit ca e de la supararea meciului. Am transpirat peste noapte. Acestea au fost manifestarile", a declarat Sorin Cartu pentru Digi Sport.

Cartu sare in apararea jucatorului Craiovei si spune ca la faza primului gol inscris de austrieci trebuia sa coboare si mijlocasul de pe acea parte:

"Mi se pare si mie exagerat. Sa-l acuzi pe Bancu ca e vinovat la primul gol al Austriei e total aiurea. El era in zona cu Sabitzer si a aparut Lainer. Acolo trebuia sa coboare Coman din punctul meu de vedere. Au fost multe situatii in care el a fost pus in imposibilitatea de a actiona pentru ca era doi contra unu", a incheiat Cartu.