Ultima echipă antrenată de fostul selecționer a fost Universitatea Craiova, în perioada septembrie 2019 - ianuarie 2020, când a bifat 16 meciuri pe banca oltenilor și o medie de 1,69 puncte pe partidă.



După o absență îndelungată din antrenorat, Pițurcă spune că dorința de a lucra din nou există, însă are criterii clare. Nu acceptă orice ofertă și nu vrea să revină doar pentru „a bifa” o echipă.



Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație



„Aș fi atras să antrenez din nou. Pe undeva în Golf, la căldură, la soare. Am mai primit propuneri, dar de la echipe mici. Nu sunt interesat. Uitați-vă la CV-ul meu, ce echipe am antrenat. Puteam să merg la multe echipe de mijlocul clasamentului în Golf, dar nu o să fac asta”, a declarat Pițurcă la televiziunea Digi Sport.



Fostul selecționer a avut în carieră oferte din Arabia Saudită, iar Eugen Neagoe, fostul său secund, a explicat recent de ce întârzie revenirea: „Nu vrea să antreneze decât Al Hilal, Al Ittihad sau Al Nassr. A avut oferte multe… și de la Zamalek, dar nu a vrut să meargă”.



Pițurcă a calificat naționala la Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016, în trei mandate distincte: 1998–1999 (21 de meciuri), 2004–2009 (46 de meciuri) și 2011–2014 (34 de meciuri).



La nivel de club, a pregătit Steaua / FCSB, Universitatea Craiova și Al-Ittihad, iar ca trofee a cucerit titlul în România (2000-2001) și o Cupa României (1991-1992).

