Victor Pițurcă (69 de ani) a stat ultima dată pe banca tehnică a Universității Craiova în perioada septembrie 2019 - ianuarie 2020. El a bifat 16 apariții la cârma oltenilor și a înregistrat o medie de 1,69 puncte pe meci.



Surpriză! Ce echipe a refuzat Victor Pițurcă și decizia luată: ”Doar pe astea vrea să le antreneze. Nimic altceva”



Eugen Neagoe, fost internațional român, a dezvăluit că Pițurcă a avut o ofertă din Egipt pe care a refuzat-o însă. Fostul selecționer și-ar dori să antreneze, dacă revine în circuit, doar la echipele de top din Arabia Saudită.



În urmă cu 10 ani, Victor Pițurcă și-a petrecut trei ani la arabi, la Al Ittihad.



”Nu vrea să antreneze decât Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr prin Arabia Saudită. A avut oferte multe… Dar nu vrea altceva. Știu că a avut de la Zamalek din Egipt și n-a vrut să meargă”, a spus Neagoe, potrivit gsp.



Pițurcă a fost selecționerul României în perioadele 1998-1999 (21 de meciuri), 2004-2009 (34 de meciuri) și 2011-2014 (34 de meciuri).



”Mai credeți în calificarea la Mondial?” Victor Pițurcă a dat răspunsul



Întrebat dacă naționala menține șanse la calificarea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a răspuns categoric.



El a sugerat că tricolorii pot termina pe doi și mai au și șansa barajului, după ce au încheiat pe primul loc în Nations League, urna valorică C, în 2024.



”(n.r. Mai credeţi în calificarea echipei naţionale la Campionatul Mondial?) Avem şansă să terminăm pe locul 2 în grupă şi mai avem şansa barajului. De ce să nu avem şanse?



Acum două săptămâni se scria gata, s-a terminat şi eu am declarat că vom câştiga cu Austria, lucrurile vor reveni puţin la normal.



Acum trebuie concentrare mare pe meciul cu Bosnia. Dacă vom reuşi să câştigăm cu Bosnia, vom avea parte de două baraje”, a spus Victor Pițurcă, potrivit as.ro.

