Victor Piturca prefera jucatorii tineri! "Trebuie sa aiba sansa lor!" Amintirile fostului selectioner de la meciurile tricolorilor

Victor Piturca isi aminteste cum era pe banca nationalei.

Victor Piturca, fostul selectioner al Romaniei, isi aminteste u drag de perioadele petecute pe banca tricolorilor. Acesta a antrenat Romania in trei mandate si a reusit doua calificari la EURO, in 200 si 2008.

Antrenorul a reusit o victorie la debuul de pe banca nationalei, in 1998, contra Portugaliei. "Eu tin minte cand am preluat echipa de seniori, am avut un joc si am jucat cu Portugalia. Stiti ce echipa avea Portugalia, si nu il aveam pe Hagi, se retrasese, Adrian Ilie era accidentat sau avea cartonase, nu mai tin minte. Am introdus vreo sase jucatori de la tineret si imi era frica sa nu luam multe. Ei bine, am pregatit meciul foarte bine si am reusit victoria in zece oameni.", si-a amintit Piturca la Telekom Sport.

Fostul jucator de la Steaua este de parere ca si acum ar trebui promovati mai multi tineri de la U21 spre echipa mare. "Trebuie si ei la randul lor sa aiba o sansa, iar sansa ti-o faci tu.", a mai adaugat Piturca.

Victor Piturca are peste 150 de goluri marcate de-a lungul carierei de jucator. Ca antrenor a mai fost la FCSB si Universitatea craiova. In prezent este liber de contract si asteapta oefrte.