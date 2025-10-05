Fostul impresar s-a arătat șocat de liderii surpriză ai campionatului, dar avertizează că dominația lor nu va dura, în contextul în care FCSB, aflată pe un rușinos loc 11, este obligată să revină în luptă.



Victor Becali a comentat ierarhia surprinzătoare din vârful clasamentului, unde echipe ca FC Argeș și FC Botoșani au uimit pe toată lumea. "Arată, sigur că arată surprinzător, dar Argeșul este într-o poziție în care nu cred că au visat. Botoșaniul, o echipă bună, care cu Leo Grozavu merge foarte bine", a punctat acesta.



Totuși, fostul impresar este convins că marile forțe ale campionatului își vor reveni. "Acuma, nu știu dacă vor rezista, cât vor rezista, pentru că FCSB-ul nu poate continua așa, CFR-ul nu poate continua așa, deci se va încinge lupta", a adăugat Becali. Întrebat dacă presiunea este o problemă pentru roș-albaștri, el a respins vehement ideea: "La FCSB nu se poate spune că e presiune. Steaua, pentru mine e Steaua, știu că voi nu puteți să dați asta, dar Steaua și Dinamo au jucat toată viața lor sub presiune, așa că nu există presiune la echipele astea".



FCSB, cu cuțitul la os în derby-ul cu oltenii

Discursul vine într-un moment critic pentru FCSB. Echipa antrenată de Elias Charalambous ocupă un incredibil loc 11, cu doar 10 puncte acumulate în 11 etape și un golaveraj negativ de 13-18. Victoria chinuită cu Oțelul (1-0) a fost rapid umbrită de eșecul din Europa League, 0-2 cu Young Boys Berna, adâncind criza de la echipă.



De cealaltă parte, Universitatea Craiova se prezintă pe Arena Națională dintr-o postură de forță. Oltenii sunt pe locul 2, cu 7 victorii în 11 meciuri și unul dintre cele mai bune atacuri din campionat, cu 21 de goluri marcate. Chiar dacă vin și ei după o înfrângere europeană, 0-2 cu Rakow, situația din clasament le oferă un moral excelent înaintea confruntării cu rivala din București.

