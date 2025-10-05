În contextul unor probleme apărute în compartimentul defensiv, Gigi Becali a decis să alinieze o formulă inedită.

Cum arată FCSB în meciul cu Universitatea Craiova

În poartă, titular este Ștefan Târnovanu, chiar dacă portarul a fost pus la zid după eșecul cu Young Boys Berna, scor 0-2. Gigi Becali i-a reproșat lui Târnovanu cele două goluri. Radunovic revine în echipa de start, iar flancul drept va fi asigurat de Pantea, după meciul slab făcut de Crețu.

Ngezana și Mihai Popescu se vor afla în centrul defensivei. Adrian Șut revine și el în primul 11, iar lângă el, se află, cel puțin pe foaia de joc, Florin Tănase.

În ofensivă se vor afla Juri Cisotti, Darius Olaru și Alexandru Stoian, iar Daniel Bîrligea este vârf de atac.

Echipele de start la FCSB – Universitatea Craiova

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Popescu, Radunovic – Tănase, Șut – Cisotti, Olaru, Stoian – Bîrligea

Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Ștefan – Nsimba, Etim

