Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic nu poate conta pe Kennedy Boateng, fundașul titular al lui Dinamo, dar nici pe Andrei Mărginean, Mamoudou Karamoko sau pe nou-transferatul George Pușcaș.

Favoriți înainte de meciul din Giulești, rapidiștii rămân echilibrați. Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, pune presiune pe rivali și spune că Dinamo își joacă ultima șansă în derby-ul de sâmbătă.

Victor Angelescu pune presiune, înainte de Rapid - Dinamo

Dinamo a pierdut ultimele trei meciuri din sezonul regulat, astfel că a ”căzut” pe locul cinci înainte de play-off. Un rezultat pozitiv ar ajuta echipa lui Zeljko Kopic să țină pasul cu rivalele.

”Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că, dacă vrem să-i batem, trebuie să fim mai motivați decât ei, iar Dinamo astăzi, din punctul meu de vedere, va avea cea mai mare motivație. Pentru că știm și noi cum e să vii după rezultate nefaste.

Dinamo, din punctul meu de vedere, își joacă ultima șansă la titlu dacă nu câștigă, dacă nu ne bate. Va fi un meci teribil de greu, pentru mine este cel mai greu Rapid - Dinamo”, a spus Angelescu, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

Din informațiile Sport.ro și Pro TV, Istvan Kovacs va arbitra Rapid - Dinamo. El a mai arbitrat-o pe Rapid de trei ori în sezonul regulat al actualei stagiuni: 1-1 vs. CFR Cluj (etapa #2), 2-2 vs. FCSB (etapa #6) și 1-2 vs. FCSB (etapa #21).

Pe Dinamo, Istvan Kovacs a arbitrat-o într-un singur meci, cel cu Universitatea Craiova din runda #26, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Matteo Duțu, șanse mari să fie titular în premieră la Dinamo chiar în derby-ul cu Rapid

Matteo Duțu (20 de ani) are șanse mari să apară în primul 11 al lui Dinamo la partida cu Rapid. Tânărul fundaș central adus în această iarnă de la AC Milan ar urma să îi ia locul lui Kennedy Boateng, care a suferit o accidentare la gambă în partida cu CFR Cluj (0-1).

"Dacă o să încep în primul 11, va fi o mândrie, o mare emoție. Ar fi primul meu meci ca titular. Încă nu se știe sigur dacă voi fi titular, dar dacă se va întâmpla asta va fi o mare emoție pentru că e un derby. Voi încerca să ajut echipa.

Până acum, n-am fost niciodată în Giulești, dar din ce am auzit și am văzut, va fi un teren greu. E casa celor de la Rapid și ei au un mic avantaj din acest punct de vedere. Totuși, e un derby unde nu contează pozițiile din clasament", a spus Matteo Duțu, într-un interviu pentru PRO TV.