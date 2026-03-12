Matteo Duțu (20 de ani) are șanse mari să apară în primul 11 al lui Dinamo la partida cu Rapid. Tânărul fundaș central adus în această iarnă de la AC Milan ar urma să îi ia locul lui Kennedy Boateng, care a suferit o accidentare la gambă în partida cu CFR Cluj (0-1).

Matteo Duțu, șanse mari să fie titular în premieră la Dinamo chiar în derby-ul cu Rapid

Tot Duțu i-a luat locul lui Boateng și în partida din Gruia, iar înaintea derby-ului cu Rapid recunoaște că o titularizare în premieră va reprezenta "o mare emoție".

"Dacă o să încep în primul 11, va fi o mândrie, o mare emoție. Ar fi primul meu meci ca titular. Încă nu se știe sigur dacă voi fi titular, dar dacă se va întâmpla asta va fi o mare emoție pentru că e un derby. Voi încerca să ajut echipa.

Până acum, n-am fost niciodată în Giulești, dar din ce am auzit și am văzut, va fi un teren greu. E casa celor de la Rapid și ei au un mic avantaj din acest punct de vedere. Totuși, e un derby unde nu contează pozițiile din clasament", a spus Matteo Duțu, într-un interviu pentru PRO TV.

Matteo Duțu a jucat până acum în 5 partide la Dinamo, trei din campionat și două din Cupa României, însă niciodată nu a fost titular.

Matteo Duțu: "Avem nevoie de un reset"

Internaționalul U21 a explicat și cum traversează Dinamo această perioadă dificilă, una în care a încheiat sezonul regulat cu trei eșecuri consecutive și o coborâre pe locul 5.

"Am avut discuții între noi în această perioadă. E clar că nu suntem în cea mai bună perioadă, dar începe un campionat nou și vom juca un derby. E primul meci din play-off, va fi greu, dar mergem la Rapid și vom încerca să obținem un rezultat bun.

Începe un nou campionat, play-off-ul e foarte diferit. Noi avem nevoie de un reset pentru că venim după trei meciuri care nu au fost cele mai bune. Avem încredere în noi pentru aceste 10 meciuri rămase.

Cătălin Cîrjan ne ajută mult. E un căpitan tânăr. Am o relație bună cu el pentru că îl știam de dinainte. E un băiat de treabă, care ne ajută în teren și în afara lui. Eu și toată echipa avem mare încredere în el", a mai spus Duțu.

Programul primei etape din play-off

Vineri, ora 20:30: Universitatea Craiova - FC Argeș

Sâmbătă, ora 21:00: Rapid - Dinamo

Luni, ora 20:30: Universitatea Cluj - CFR Cluj

Clasamentul la startul play-off-ului