Victor Angelescu nu credea că va fi pe primul loc cu Rapid: „Părea puțin probabil” Ce a mai spus acționarul giuleștenilor

Giuleștenii au câștigat la limită, cu 1-0, în partida de pe teren advers cu FC Voluntari. După meci, Victor Angelescu, unul dintre acționarii de la Rapid, a vorbit despre evoluția echipei și despre faptul că "alb-vișinii" se situează în vârful clasamentului.

Angelescu: „Părea puțin probabil”

„Un meci bun, unul dintre cele mai bune pe care le-am făcut. Țin să felicit echipa, trei puncte foarte meritate. Am avut multe ocazii în ambele reprize. Acum avem un meci foarte important la Craiova.

Părea puțin probabil să fim pe primul loc (n.r. – înainte de startul campionatului). Dar cred că am arătat până acum, am făcut punctele pe care le meritam. Am jucat bine, suntem sus, sperăm să intrăm în play-off.

(n.r. – întrebat despre câștigarea campionatului) Nu, noi avem obiectiv play-off-ul. Ne cresc șansele și încrederea dacă intrăm în play-off. Nu știu dacă mai aducem jucători, vedem luni.”, au fost cuvintele lui Victor Angelescu după meci.

FC Voluntari - Rapid București 0-1

În urma acestei victorii, giuleștenii rămân pe prima poziție în clasament cu 21 de puncte din 27 posibile, iar ilfovenii se situează pe a 12-a poziție, cu opt puncte.

În următorul meci, Rapid o va întâlni pe FCU Craiova sâmbătă, 10 august, de la ora 21:30, în timp ce Voluntari va juca cu FCSB luni, 12 august, de la ora 21:00.