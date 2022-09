Gigi Becali, contestat de preferatul său: „Nu poți să evaluezi un jucător după două săptămâni!” 

Vadim Rață (29 ani) a sosit la FCSB în vara acestui an, în schimbul a 300.000 de euro. Adus de la FC Voluntari de Mihai Stoica (57 ani) și Nicolae Dică (42 ani), mijlocașul central nu l-a impresionat pe Gigi Becali (64 ani), care l-a trimis înapoi la clubul din Ilfof, după doar 62 de minute jucate.

Mai mulți oameni din fotbal l-au contestat pe omul de afaceri pentru decizia sa. Ultimul este chiar Andrei Cristea (37 ani), atacantul pentru care Becali a inistat să joace contra Valenciei, în sezonul 2004-2005, când acesta a înscris de două ori. Actualul antrenor al lui CS Dinamo a dezvăluit că un jucător nu poate fi evaluat după doar două săptămâni.

„Ajungi în două săptămâni să fii anunţat că vei pleca, mi se pare dificil pentru el, nu ştiu de ce s-a renunţat la el, dar cred că merita mai multe şanse. Nu poţi să evaluezi un jucător după două săptămâni.

Când plăteşti o sumă de transfer, când ai greşit, când îl dai afară sau când ai plătit suma? Mi s-a părut cam rapidă plecarea”, a declarat Andrei Cristea pentru Orange Sport.

Vadim Rață: „N-am înțeles nimic la FCSB!”

„Băieții glumeau că am fost suspendat puțin. Asta e... se întâmplă în fotbal. M-am simțit bine astăzi chiar dacă am ajuns în cantonament abia ieri noapte.

Când m-am dus acolo am zis că ce o să-mi facă, o să mă bată? M-a bătut? Nu m-a bătut. Ce s-a întâmplat dacă m-a trimis înapoi? Eu puteam să rămân la acolo, să fac antrenamente și să-mi iau banii, dar am zic că pentru mine e mult mai important să joc fotbal.

E totuși o dezamăgire pentru că eu cred că puteam să fac față acolo. Nu vreau să mă compar cu fotbaliștii mari, dar ați văzut că până și ei au nevoie de timp pentru acomodare când schimbă clubul.

Să vă mai spus și că mie agentul imobiliar nu a reușit să-mi găsească un apartament, ca să mă mut mai aprope de Berceni, în două săptămâni... Deci ce să mai zic de mine, să mă acomodez acolo?

Din presă am aflat că o să revin la Voluntari. Dică a vorbit cu mine a doua sau a treia zi.

N-am reușit să înțeleg nimic (n.r. - din experiența la FCSB). A fost o perioadă foarte scurtă. Am ajuns la echipă, am făcut un antrenament, iar a doua zi m-a băgat în meci. Al doilea meci, peste trei zile, am făcut doar antrenamente de tactică. Am jucat în spatele vârfului. La al treilea meci când am ieșit în prima repriză m-a băgat în bandă, deci nu în poziția mea”, a spus Vadim Rață la finalul meciului Voluntari - Rapid, 0-1.