Românul a adus golul victoriei în minutul 67 cu o torpilă de la marginea careului. Publicația Eleven Sports din Belgia l-a numit "Dinamită" în urma reușitei din partida cu Oostende.

După meci, Denis Drăguș a vorbit despre golul pe care l-a marcat, evidențiind faptul că a fost inspirat să șuteze în clipa respectivă. Românul se află deja la a patra reușită în actuala stagiune.

„Sunt fericit că am fost inspirat să înscriu în acel moment. Am avut situații dificile înainte, speram să marcăm goluri. Sunt încrezător că vor ajuta și colegii mei.

Meciul trecut nu am înscris, acum sunt ferciti că am făcut-o și că nu m-am dat bătut. Mă simt bine că am ajutat echipa.”, au fost cuvintele lui Denis Drăguș după meci.

Denis Drăguș with an equalizer tonight in the Belgian derby against Anderlecht. The 22-year-old Romanian striker scored his 4th goal in the current season for Standard Liege. pic.twitter.com/CVQWUctSIV