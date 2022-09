Liviu Ciobotariu a comentat revenirea lui Vadim Rață la FC Voluntari: „Am vorbit aseară ceva și mi-a spus asta”

Giuleștenii au reușit să se impună grație golului înscris de Dugandzic din minutul 60. FC Voluntari rămâne, astfel, fără gol marcat în ultimele trei meciuri.

Liviu Ciobotariu a vorbit despre evoluția echipei sale după meci și a comentat situația lui Vadim Rață, care a revenit la echipă după o escapadă la FCSB.

Ciobotariu: „Rață a intrat cu entuziasm”

„Îngrijorător că nu am reuşit să marcăm, ne-am creat situaţii, dar nu au fost clare. Nu a fost un joc uşor, am avut atitidune, dar prea puţin pentru faza ofensivă. Am dat câteva şuturi spre poartă, dar nu am prins cadrul porţii.

Moment greu, nu e uşor, sezonul trecut eram obişnuiţi cu rezultate pozitive, sezonul acesta una caldă, una rece.

E clar că se întâmplă ceva, trebuie să gestionăm mai bine. Faptul că azi am jucat mai bine faţă de etapa trecută poate să fie ceva bun. Trebuie să lucrăm, avem zece zile până la meciul cu FCSB.

Sezonul trecut au fost rezultate pozitive, aveam încredere în noi, această încredere nu se găseşte la supermarket sau la nu ştiu ce din aia să mergem s-o cumpărăm şi să le-o dăm lor în vestiar ca să poată să iasă pe teren. Aia trebuie să ţi-o câştigi.

Pe mine nu m-a anunţat nimeni nimic. Nu am discutat despre lucrul acesta. E clar că dacă nu sunt rezultate, orice antrenor nu ştiu dacă e în pericol, dar lucrurlile nu sunt în regulă, dar n-am simţit lucrul acesta.

Raţă a intrat cu entuziasm, a fost foarte motivat. Am vorbit aseară cu el şi mi-a spus <<Mister, sunt foarte motivat, vreau să joc. Ştiu ce cereţi dumneavoastră, ştiu că nu s-a schimbat nimic>>, dar a avut un joc foarte bun. Mie mi-a plăcut cum a jucat.

Nu m-am întâlnit cu situaţia asta. Ştiam de acum două zile, am fost anunţat că e posibil să vină Vadim înapoi. Sincer, eu m-am bucurat foarte tare.”, au fost cuvintele lui Liviu Ciobotariu.

FC Voluntari - Rapid București 0-1

În urma acestei victorii, giuleștenii rămân pe prima poziție în clasament cu 21 de puncte din 27 posibile, iar ilfovenii se situează pe a 12-a poziție, cu opt puncte.

În următorul meci, Rapid o va întâlni pe FCU Craiova sâmbătă, 10 august, de la ora 21:30, în timp ce Voluntari va juca cu FCSB luni, 12 august, de la ora 21:00.