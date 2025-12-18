Dinamo a început discuțiile pentru prelungirea contractului cu Kennedy Boateng, unul dintre oamenii de bază ai defensivei alb-roșii.



Anunțul a fost făcut de Andrei Nicolescu, președintele clubului, care a explicat contextul negocierilor și avantajele pe care Dinamo le are în acest moment.



Boateng negociază cu Dinamo! Andrei Nicolescu este sigur că va semna



Fundașul togolez, în vârstă de 29 de ani, se află la Dinamo de un an și jumătate și a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați stoperi din Superligă.



Actualul său contract expiră la 30 iunie 2026, iar oficialii clubului au decis să deschidă deja discuțiile pentru o eventuală prelungire.



Andrei Nicolescu a dezvăluit că negocierile sunt în desfășurare și că există optimism. Oficialul „câinilor” a confirmat că un eventual parcurs european ar putea cântări decisiv în negocieri.



„Lui Boateng îi expiră contractul actual la finalul sezonului. Negociem pentru un nou contract, vom vedea cât de curând. Sunt optimist-rezervat, pentru că întotdeauna fiecare parte își cunoaște interesele. De fiecare dată există negocieri care țin de detalii.



El se simte bine aici, știe ce a făcut Dinamo pentru el, Dinamo știe ce poate să dea el, deci din punctul ăsta de vedere cred că avem un mare atu față de orice alte negocieri”, a spus Nicolescu la GSP.



Kennedy Boateng a ajuns la Dinamo liber de contract, ca înlocuitor pentru Darko Velkovski. În actualul sezon, togolezul a strâns 21 de meciuri în toate competițiile și a marcat de două ori în campionat. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de un milion de euro.

