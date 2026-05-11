La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider în play-off, cu 46 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, care are 45.

CFR Cluj ocupă locul trei, cu 41 de puncte, în timp ce Dinamo București este pe patru, cu 37. Rapid se află pe poziția a cincea, cu 32 de puncte, iar FC Argeș încheie clasamentul play-off-ului, cu 30.

Victor Angelescu: „5%. Se poate”

Deși Rapid a intrat în play-off de pe locul secund, după un sezon regular foarte bun, formația din Giulești a câștigat un singur meci în grupa de campionat: 3-2 cu Dinamo, în prima etapă.

De atunci, echipa pregătită de Costel Gâlcă a mai obținut doar o remiză și a suferit șase înfrângeri.

În direct la Prima Sport, Victor Angelescu a fost întrebat direct ce șanse mai are Rapid să joace în cupele europene.

„5%. Se poate. Dinamo are meciuri grele. Nu știu, sincer, nu îmi dă speranțe jocul. Plus că Dinamo dacă face două puncte, cu două egaluri sau cu o victorie, sigur va lua locul patru”, a spus Victor Angelescu.

Pentru Rapid București urmează duelul cu FC Argeș, programat vineri, 15 mai, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Giuleștenii vor încheia sezonul pe teren propriu, într-un meci extrem de dificil cu liderul Universitatea Craiova.