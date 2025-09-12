FOTO Iulian Cristea și-a pus pelerina de erou la ”U” Cluj - Rapid! A scos fabulos de pe linia porții un șut puternic

Iulian Cristea și-a pus pelerina de erou la &rdquo;U&rdquo; Cluj - Rapid! A scos fabulos de pe linia porții un șut puternic Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”U” Cluj - Rapid, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
RapidU ClujIulian CristeaElvir Koljic
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 21:00, în etapa a noua din sezonul regulat al SuperLigii României. ”U” Cluj și Rapid s-au confruntat pe ”Cluj-Arena”.

Iulian Cristea și-a pus pelerina de erou la ”U” Cluj - Rapid! A scos fabulos de pe linia porții un șut puternic

  • Vlcsnap 2025 09 12 21h31m26s894
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: Captură TV

În minutul 26 al meciului, Elvir Koljic a profitat de stingherul Jonathan Cisse. I-a sustras mingea de la picioare fundașului și a demarat în trombă spre poarta lui Edvinas Gertmonas.

Atacantul Rapidului a pătruns în careu și i-a scos, ușor înapoi, lui Tobias Christensen. Mijlocașul a șutat din alunecare, iar Iulian Cristea, aflat pe linia porții, a scos superb balonul și a salvat-o pe ”U”.

Echipele de start

  • ”U” Cluj: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – Artean, G. Simion – A. Trică, Nistor, Bic – Lukic

Rezerve: Lefter, Capradossi, Toșca, Codrea, Drammeh, Murgia, Fabry, Bota, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, Gomes Silva

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

  • Rapid: Aioani – Braun, Pașcanu, Kramer, Cr. Manea – K. Keita, Vulturar – Al. Dobre, Christensen, Petrila – Koljic

Rezerve: Stolz, Briciu, Onea, Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R.Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

”U” Cluj - Rapid, cel mai vechi duel din istoria primei ligi, de la 21:00

Duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934. 

Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1 (Graţian Sepi, Silviu Ploeşteanu / Ştefan Boblea).

În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, atacantul „giuleştenilor" aflându-se la debut. 

În ediţia amintită, ambele echipe au cumulat câte 17 puncte (U Cluj locul 3, CFR locul 4).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
ACUM: &rdquo;U&rdquo; Cluj - Rapid 0-0 | Ardelenii, aproape să deschidă scorul
ACUM: ”U” Cluj - Rapid 0-0 | Ardelenii, aproape să deschidă scorul
ULTIMELE STIRI
ACUM: &rdquo;U&rdquo; Cluj - Rapid 0-0 | Ardelenii, aproape să deschidă scorul
ACUM: ”U” Cluj - Rapid 0-0 | Ardelenii, aproape să deschidă scorul
Marseille &ndash; Lorient 3-0, ACUM pe VOYO! &bdquo;Bad Boy&rdquo; Greenwood, gol și assist
Marseille – Lorient 3-0, ACUM pe VOYO! „Bad Boy” Greenwood, gol și assist
Arne Slot, tehnicianul lui Liverpool, desemnat antrenorul lunii august &icirc;n Premier League!
Arne Slot, tehnicianul lui Liverpool, desemnat antrenorul lunii august în Premier League!
Fost golgheter al Rom&acirc;niei &icirc;ncă rupe porțile! La 37 de ani, are cifre uluitoare
Fost golgheter al României încă rupe porțile! La 37 de ani, are cifre uluitoare
Florinel Coman, din nou uitat! Situație complicată pentru fostul star de la FCSB
Florinel Coman, din nou uitat! Situație complicată pentru fostul star de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani

Omul de la FRF căruia Gică Hagi i-a cerut plecarea pentru a deveni selecționer: &rdquo;Era primul out!&rdquo;

Omul de la FRF căruia Gică Hagi i-a cerut plecarea pentru a deveni selecționer: ”Era primul out!”

Surprinzător! Clubul care a făcut o ofertă oficială pentru Ștefan Baiaram! Răspunsul lui Mihai Rotaru

Surprinzător! Clubul care a făcut o ofertă oficială pentru Ștefan Baiaram! Răspunsul lui Mihai Rotaru

S-a aflat c&acirc;t va lipsi Adrian Șut! FCSB poate &icirc;ncasa o lovitură dură

S-a aflat cât va lipsi Adrian Șut! FCSB poate încasa o lovitură dură

Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit pl&acirc;ngere penală: E păm&acirc;ntul meu, fac ce vreau!

Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit plângere penală: "E pământul meu, fac ce vreau!"

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: &bdquo;Am pl&acirc;ns vreo jumătate de oră &icirc;n mașină după&rdquo;

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: „Am plâns vreo jumătate de oră în mașină după”

CITESTE SI
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

stirileprotv Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

protv Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

Tyler Robinson devenise &bdquo;mai radical politic&rdquo; &icirc;n ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

stirileprotv Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!