Iulian Cristea și-a pus pelerina de erou la ”U” Cluj - Rapid! A scos fabulos de pe linia porții un șut puternic

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 21:00, în etapa a noua din sezonul regulat al SuperLigii României. "U" Cluj și Rapid s-au confruntat pe "Cluj-Arena".

În minutul 26 al meciului, Elvir Koljic a profitat de stingherul Jonathan Cisse. I-a sustras mingea de la picioare fundașului și a demarat în trombă spre poarta lui Edvinas Gertmonas.

Atacantul Rapidului a pătruns în careu și i-a scos, ușor înapoi, lui Tobias Christensen. Mijlocașul a șutat din alunecare, iar Iulian Cristea, aflat pe linia porții, a scos superb balonul și a salvat-o pe ”U”.

Echipele de start

”U” Cluj: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – Artean, G. Simion – A. Trică, Nistor, Bic – Lukic

Rezerve: Lefter, Capradossi, Toșca, Codrea, Drammeh, Murgia, Fabry, Bota, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, Gomes Silva

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău



Rapid: Aioani – Braun, Pașcanu, Kramer, Cr. Manea – K. Keita, Vulturar – Al. Dobre, Christensen, Petrila – Koljic

Rezerve: Stolz, Briciu, Onea, Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R.Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934.



Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1 (Graţian Sepi, Silviu Ploeşteanu / Ştefan Boblea).



În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, atacantul „giuleştenilor" aflându-se la debut.



În ediţia amintită, ambele echipe au cumulat câte 17 puncte (U Cluj locul 3, CFR locul 4).

