"Poate vom reusi asta in 2021. Cu arbitraj corect!" Mesajul lui MM Stoica dupa infrangerea suferita de FCSB in deplasarea de la Cluj

CFR Cluj a invins-o cu 2-0 pe FCSB in derby-ul din a 13-a etapa a Ligii 1.

Managerul ros-albastrilor a postat doua mesaje pe contul sau de Facebook inainte si dupa meci. Mihai Stoica se astepta ca baietii lui Toni Petrea sa faca o figura frumoasa in deplasarea de la Cluj.

Meciul, insa, a fost plin de ratari pentru FCSB, care a avut si un penalty refuzat de arbitrul Istvan Kovacs, dupa un hent clar in careu al lui Camora la o minge trimisa in suprafata de pedeapsa de Morutan.

Astfel, dupa terminarea partidei, Mihai Stoica a scris ca isi doreste o revansa in 2021, cu conditia ca arbitrajul sa fie unul corect.

In urma infrangerii de la Cluj, FCSB are un avans de doar doua puncte in fata Universitatii Craiova, care joaca astazi, de la ora 19:00, in compania celor de la UTA Arad. In cazul unei victorii, oltenii vor urca pe locul 1.

FCSB are meci direct cu Craiova vineri, 18 decembrie, de la ora 20:30. Partida va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.