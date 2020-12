Faza din CFR Cluj - FCSB care nu s-a vazut la televizor si ar fi putut schimba soarta partidei! Mesajul primit de Dumitrescu 

CFR Cluj a castigat primul duel al sezonului cu FCSB, 2-0.

Meciul a fost condus de la centru de Istvan Kovacs, insa deciziile sale au fost intens contestate, mai ales dupa ce a ignorat un penalty clar pentru FCSB in startul partidei, dupa un hent facut de Camora.

Campioana Romaniei a deschis scorul din penalty, dupa ce Vojtus a fost faultat de Miron in careu, insa faza dinaintea penalty-ului ar fi fost una neregulamentara.

Ilie Dumitrescu a dezvaluit ca a primit un mesaj in care i s-a transmis ca Chipciu s-ar fi aflat in ofsaid in momentul in care a primit balonul de la William Soares, centrand ulterior pentru Vojtus.

"Nu se vede la TV daca in spatele lui Chipciu mai e vreun fotbalist de la FCSB", a spus Dumitrescu pentru Digi Sport.