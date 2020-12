A plouat cu cartonase galbene in Gruia! :) Kovacs a dat 12 sanctiuni in meciul CFR Cluj - FCSB! Numar record fata de ultimele intalniri dintre cele doua

CFR Cluj s-a impus in fata lui FCSB cu 2-0, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii 1.

Echipa lui Toni Petrea a avut un meci plin de ratari, iar arbitrul Istvan Kovacs nu le-a acordat ros-albastrilor un penalty clar in minutul 2, dupa ce Camora a facut un hent in suprafata de pedeapsa.

Centralul partidei nu a stat pe ganduri si a sanctionat tot, aratand de 12 de ori cartonasul galben: 9 galbene pentru CFR si 3 in dreptul FCSB-ului. La ultimul meci din sezonul trecut a existat un singur cartonas galben, iar la partida din 14 iunie 2020, incheiata cu victoria "feroviarilor", scor 1-0, arbitrul a arat 9 galbene.

In partidele de pe 2 februarie 2020 si 22 septembrie 2019 au fost aratate in total 11 galbene, iar in meciul castigat de FCSB cu 1-0, pe 19 mai 2019, au fost doar 4 galbene.

Dupa rezultatul de aseara, ardelenii au acumulat 27 de puncte si s-au apropiat la 3 puncte de FCSB. Universitatea Craiova ocupa locul secund cu 28 de puncte si poate deveni lider in clasament daca se impune in meciul contra lui UTA Arad.