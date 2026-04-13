Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României.
- În Giulești, având în vedere că este restricționat accesul suporterilor pe stadion, jucătorii rapidiști se vor bucura însă de prezența copiilor! În jur de 2000 sunt așteptați la meciul cu Argeș
Veste uriașă pentru Rapid și decizia luată de Gâlcă
După ce a fost absent total în actuala stagiune, din cauza unei accidentări, Borisav Burmaz (24 de ani) și-a revenit, iar Costel Gâlcă l-a introdus pe atacantul din Grant în lot pentru confruntarea cu FC Argeș.
Rămâne de văzut dacă Burmaz va bifa și câteva minute în Giulești. Rapid mai dispune de Elvir Koljic și Daniel Paraschiv pentru postul de atacant central.
Ultima apariție bifată de Borisav Burmaz la Rapid este cu ”U” Cluj în play-off-ul stagiunii precedente, când giuleștenii au remizat în Ardeal, scor 2-2, în ultima rundă a Superligii României.
Cum arată lotul Rapidului pentru meciul cu FC Argeș
- PORTARI: Dejan Iliev, Marian Aioani, Adrian Briciu
- FUNDAȘI: Alexandru Pașcanu, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Răzvan Onea, Robert Sălceanu, Cristian Manea, Andrei Borza
- MIJLOCAȘI: Dina Grameni, Jakub Hromada, Tobias Christensen, Kader Keita, Andrei Șucu, Olimpiu Moruțan
- ATACANȚI: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Borisav Burmaz, Drilon Hazrollaj, Alexandru Dobre, Daniel Paraschiv, Talisson