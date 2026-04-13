Veste uriașă pentru Rapid și decizia luată de Gâlcă

Rapid - FC Argeș e luni seară de la ora 18:30.

Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

  • În Giulești, având în vedere că este restricționat accesul suporterilor pe stadion, jucătorii rapidiști se vor bucura însă de prezența copiilor! În jur de 2000 sunt așteptați la meciul cu Argeș

Veste uriașă pentru Rapid și decizia luată de Gâlcă

După ce a fost absent total în actuala stagiune, din cauza unei accidentări, Borisav Burmaz (24 de ani) și-a revenit, iar Costel Gâlcă l-a introdus pe atacantul din Grant în lot pentru confruntarea cu FC Argeș.

Rămâne de văzut dacă Burmaz va bifa și câteva minute în Giulești. Rapid mai dispune de Elvir Koljic și Daniel Paraschiv pentru postul de atacant central.

Ultima apariție bifată de Borisav Burmaz la Rapid este cu ”U” Cluj în play-off-ul stagiunii precedente, când giuleștenii au remizat în Ardeal, scor 2-2, în ultima rundă a Superligii României.

Cum arată lotul Rapidului pentru meciul cu FC Argeș

  • PORTARI: Dejan Iliev, Marian Aioani, Adrian Briciu
  • FUNDAȘI: Alexandru Pașcanu, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Răzvan Onea, Robert Sălceanu, Cristian Manea, Andrei Borza
  • MIJLOCAȘI: Dina Grameni, Jakub Hromada, Tobias Christensen, Kader Keita, Andrei Șucu, Olimpiu Moruțan
  • ATACANȚI: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Borisav Burmaz, Drilon Hazrollaj, Alexandru Dobre, Daniel Paraschiv, Talisson

Rapid - FC Argeș, ora 18:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

Giuleștenii au nevoie disperată de victorie pentru a mai spera la titlu, după ultimele două înfrângeri din campionat. Rapid este pe locul 3, cu 31 de puncte, iar următoarele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova, sunt la egalitate de puncte cu câte 36, înainte de meciul direct.

Echipa lui Gâlcă nu va avea nici fanii aproape la această partidă. Meciul cu FC Argeș se va disputa cu porțile închise.

Piteștenii au 29 de puncte și sunt pe locul cinci, iar o victorie în Giulești îi poate duce tocmai pe locul trei, cu șanse bune pentru un loc de cupă europeană.

Nouă victorii, patru remize și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în sezonul curent pe teren propriu. Aceștia au marcat cel puțin un gol în 15 dintre cele 17 partide jucate acasă.

Piteștenii au câștigat opt dintre cele 16 deplasări din campionatul în curs, iar de alte două ori au terminat la egalitate. De menționat că, argeșenii nu au primit gol în nouă dintre partidele disputate din postura de vizitatori.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 78 de ori, de 38 de ori au câştigat bucureştenii, de 24 de ori s-au impus piteştenii, iar alte 16 partide s-au încheiat la egalitate.

Cum arată play-off-ul Superligii României

Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
Flavius Stoican a intrat direct în pâine la Farul. Ce i-a spus Gică Popescu + ”O să îl sun pe Ianis Zicu”
De ce a plecat Ianis Zicu de la Farul: ”Nu a fost o decizie ușoară”
Rapid - FC Argeș, ora 18:30, LIVE TEXT. Giuleștenii, cu porțile închise: echipele de start
Italienii s-au convins! Ce scrie presa din Peninsulă despre șansele lui Chivu la titlu
Cristi Chivu, răspuns neașteptat după Como - Inter 3-4: ce au spus italienii
Spaniolii anunță o presiune uriașă pe umerii lui Diego Simeone înainte de returul cu Barcelona. Cum argumentează
Antrenor surpriză la Farul în locul lui Ianis Zicu

Polonia – România 34-38, victorie și CALIFICARE! Moment IREAL pe VOYO: am dat gol în triplă inferioritate numerică! Vom juca în Final Four-ul EHF Euro Cup

Como - Inter 3-4, pe Sport.ro. Echipa lui Chivu a făcut remontada!

Izbitură teribilă și lacrimi la Tottenham! Momentul care arată locul lui Drăgușin în preferințele lui De Zerbi

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

Reacția lui Chivu după remontada făcută în fața lui Como! Italienii, notă și verdict pentru antrenorul român: ”Miroase deja!”



Italienii s-au convins! Ce scrie presa din Peninsulă despre șansele lui Chivu la titlu
De ce a plecat Ianis Zicu de la Farul: ”Nu a fost o decizie ușoară”
Gică Hagi vrea un fost mare selecționer lângă el la națională: surpriza din lista „Regelui"
Cristi Chivu, răspuns neașteptat după Como - Inter 3-4: ce au spus italienii
Spaniolii anunță o presiune uriașă pe umerii lui Diego Simeone înainte de returul cu Barcelona. Cum argumentează
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Adrian Mutu s-a convins de achizițiile Rapidului: „Nu l-aș fi transferat!” / "Investiție eșuată"
Rapid are lista făcută după plecarea lui Rrahmani! Înlocuitor pentru kosovar
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

