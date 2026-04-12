Rapid vine după două eșecuri consecutive în play-off, 0-1 contra lui CFR Cluj și 1-2 împotriva lui U Cluj, iar giuleștenii ocupă locul 3, cu 5 puncte în spatele primelor clasate U Cluj și Universitatea Craiova.

Ce a spus Costel Gâlcă înainte de Rapid - FC Argeș

La partida de luni cu FC Argeș, Rapid va avea doar copii în tribune și câțiva însoțitori. Clubul din Giulești a fost sancționat ca urmare a incidentelor repetate provocate de suporteri.

La conferința de presă premergătoare jocului, Costel Gâlcă a anunțat că nu se va putea baza pe Leo Bolgado, Cătălin Vulturar și Gabriel Gheorghe. Ultimii doi s-au accidentat la partida cu U Cluj, din runda precedentă.

"Suntem mult mai bine. Bineînțeles că în prima și a doua zi am fost mai căzuți, dar trebuie să ne gândim la meciul următor. E important să revenim și să câștigăm acest meci. Venim după două înfrângeri. Cu toate că nu o să avem suporterii lângă noi, e important să putem lupta în continuare pentru primele locuri. E important să le aducem bucurie copiilor care vor veni la meci. Să le aducem 3 puncte și un joc bun mi-aș dori, însă prioritar e ca cele 3 puncte să rămână aici.

Dacă ne raportăm la ultimele două meciuri, pentru noi era important să avem inspirație. Am fost destul de echilibrați timp trei reprize. În a doua repriză a meciului cu U Cluj, echilibrul acela defensiv s-a rupt pentru că a ieșit un jucător care pentru noi a fost foarte important, Vulturar. Atunci am suferit foarte mult.

FC Argeș pune presiune pe adversar, încearcă tot timpul să câștige dueluri. Cu siguranță și ei lasă foarte multe spații. Dacă știm să le jucăm, cu siguranță o să avem ocazii și vom putea marca goluri. Importante sunt echilibrul defensiv și inspirația în fața porții.

Avem trei probleme de lot: Bolgado, Vulturar, Gabi Gheorghe.

Ca să putem fi în lupta la titlu e important meciul de mâine. El ne poate menține în luptă, chiar dacă e o distanță destul de mare. Important e ca cele 3 puncte să rămână aici", a spus Costel Gâlcă, la conferința de presă.