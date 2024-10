Fostul mare internațional român a exprimat clar că nu ar fi făcut aceste transferuri dacă s-ar mai fi aflat la "cârmă" în Giulești. "Brialiantul" consideră că ambii jucători nu și-au demonstrat încă valoarea așteptată.



Mutu despre Borisav Burmaz: „Nu l-aș fi transferat”



Adi Mutu a fost critic în privința atacantului sârb, spunând că deși Burmaz a avut un început promițător la Rapid, cu câteva goluri importante, randamentul său a scăzut ulterior, ceea ce îl face un jucător inconsistent.

În opinia sa, Burmaz nu se ridică la nivelul cerințelor unui club mare precum Rapid. Deși are calități precum un stâng bun și un spirit de luptător, Mutu consideră că nu este atacantul ideal pentru echipă.



„E un jucător util, în primul rând nu cred că este un atacant. Cred că poziția lui ideală este în spatele vârfului sau atacant lateral. Nu l-aș fi transferat, pentru că are un stâng extraordinar, este un luptător, însă este foarte discontinuu.



Am văzut niște goluri extraordinare din partea lui Burmaz, am văzut un început foarte bun din partea lui Burmaz când a venit la Rapid. A dat niște goluri foarte importante cu Bergodi, după s-a stins. Este discontinuu, iar la echipe mari nu te așteaptă nimeni. Este sub așteptările Rapidului”, a spus Adi Mutu, potrivit Fanatik.



Mutu despre Timotej Jambor: „O investiție eșuată”

În cazul lui Jambor, Mutu a fost de părere că, deși tânăr și promițător, nu a justificat până acum suma mare investită în el, de 1,1 milioane de euro.

Tehnicianul a precizat că Jambor încă nu a arătat calitățile necesare pentru a se impune la Rapid, lipsindu-i forța și rapiditatea. Cu toate acestea, Mutu a admis că Jambor poate fi o investiție pe termen lung, dar în prezent nu demonstrează că ar valora suma plătită pentru el.



„Este tânăr, de viitor. În momentul ăsta, Jambor nu demonstrează 1, 1 milioane de euro. Este un jucător tânăr, să avem răbdare. În momentul ăsta nu am văzut nimic la el, îi lipsesc forța și rapiditatea. Se vede că este un tânăr fără experiență, dar este o investiție.



Pare o investiție eșuată, dar nu se știe. Transferul lui Jambor față de cel al lui Burmaz este diferit. Este o investiție pe termen lung, o să aibă răbdare cu el. Probabil că se așteaptă ca în sezonul următor acest milion să facă alte milioane.

Burmaz a fost transferat pentru a ajuta pe moment, iar asta nu se întâmplă. (n.r. – A zis Șucu că ți-l dă ție pe Jambor pe 500.000) Ce să fac cu el, mi-am luat jambon de Parma”, a continuat fostul antrenor de pe lângă Podul Grant.