Rapid are lista făcută după plecarea lui Rrahmani! Înlocuitor pentru kosovar

Așa cum Sport.ro a anunțat, campioana Cehiei va plăti nu mai puțin de cinci milioane de euro în schimbul atacantului care a ”rupt plasele” în sezonul 2023-2024 în Superligă. În plus, echipa patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu va păstra și un procent de 15 la sută dintr-un viitor transfer.

Rapid a confirmat transferul lui Rrahmani, iar acționarul minoritar Victor Angelescu transmite că giuleștenii nu se puteau opune unei astfel de mutări, având în vedere suma încasată de club, dar și salariul pe care îl va obține jucătorul.

După plecarea lui Rrahmani, Rapid anunță că se va baza pe Borisav Burmaz și Timotej Jambor, însă giuleștenii dau asigurări că sub comanda lui Neil Lennon va mai sosi un atacant, cel mai probabil străin.

"E un transfer important. Nu am vrut să-l lăsăm pe Albion pentru o sumă mică. Știam care e valoarea lui și am ajuns la un consens cu cei de la Sparta Praga. Au fost negocieri destul de extinse. L-au dorit și cei de la Slavia. Am negociat cu ambele. Am acceptat oferta celei care a oferit suma corectă.

Eu cred că în continuare avem un anumit deficit, dar în momentul de față e mult mai mic. Chiar dacă l-am vândut acum pe Rrahmani, încă suntem pe minus referitor la investiții.

Rrahmani trebuie să fie suplinit de ceilalți atacanți și ne vom uita să aducem un alt atacant. Dar eu am încredere și în Burmaz, pe care îl știm de anul trecut. Sper ca și Jambor să dovedească. Vă dați seama, era imposibil să refuzăm o asemenea ofertă pentru Rrahmani. E imposibil să ții un jucător în România care valorează 5 milioane de euro.

Avem o listă de jucători la care ne uităm aproape tot timpul. Suntem în căutare de jucători, dar acum nu avem vreo înțelegere cu un alt atacant. Sunt convins că până se va încheia perioada de transferuri vom aduce un atacant. Pe listă sunt și jucători din România, și din străinătate, dar mai mulți din străinătate", a spus Victor Angelescu, la Digisport.

"Din păcate, povestea lui “Lewa” în Giuleşti se apropie de final, atacantul nostru urmând să plece astăzi din ţară pentru a face vizita medicală la o altă echipă. Astfel, Albion nu va mai face parte din lotul Rapidului pentru meciul cu Dinamo, dar, cu siguranţă, îi va susţine pe băieţi de la distanţă.", au transmis cei de la Rapid, pe Facebook.

Transferat de la FC Ballkani pentru suma de 600.000 de euro, Rrahmani a avut un impact semnificativ în România, dar acum se pregătește să își înceapă o nouă aventură în Cehia.

Sparta Praga va plăti suma de 5.000.000 de euro pentru Rrahmani, ceea ce face ca acesta să devină cel mai scump jucător vândut de Rapid, egalând recordul stabilit de Cristi Săpunaru în 2008-2009, când fundașul a fost transferat la FC Porto pentru aceeași sumă. În plus, Rapid va păstra 15% din suma unui viitor transfer al atacantului kosovar.