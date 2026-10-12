După victoria de pe Arena Națională, se pare că seria veștilor bune continuă pentru FCSB. Fosta campioană a României a scăpat și de interdicția la transferuri, dictată de FIFA pe 23 septembrie, din cauza unei datorii mai vechi către William Baeten.

FCSB a scăpat de interdicția la transferuri!

Suma pe care olandezul trebuia s-o primească din partea FCSB-ului era de 50.000 de euro și reprezenta bonusul de calificare în faza principală din Europa League, din anul 2024.

În ultimele săptămâni, FCSB apărea pe site-ul FIFA la secțiunea echipelor care au primit ”interzis” la transferuri, dar numele echipei lui Becali nu mai figurează la această rubrică, astfel că totul s-a rezolvat, așa cum anunțase și patronul echipei.

”Dau banii și gata. A avut primă 50.000, dar dacă a plecat, noi nu i-am dat primă. El a cerut prima, era în funcție de meciurile jucate.

A cerut primă, noi nu i-am dat că am zis că nu merită. Dacă a câștigat, îi dăm banii și gata. Se ridică interdicția”, spunea Gigi Becali, în septembrie, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

FCSB, victorie la debutul lui Reghecampf

După victoria cu 1-0 de pe Arena Națională în fața celor de la Oțelul Galați, FCSB a ajuns la 15 puncte în clasament și ocupă, cel puțin provizoriu, poziția a șaptea.

Pentru fosta campioană a României urmează în Superligă deplasarea cu FC Voluntari (19 octombrie) și derby-ul de acasă cu Rapid (24 octombrie).