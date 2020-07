Super LOVITURA data de Hagi! Fundasul adus de la Dinamo care l-a impresionat pe 'REGE': "A fost cel mai bun!"

Viitorul lui Hagi a castigat cu 5-0 partida disputata contra celor de la Academica Clinceni.

Gica Hagi s-a specializat in transferuri de fotbalisti pe care ii ajuta sa isi relanseze carierele. Dupa Tucudean si Eric, care au renascut la Viitorul, a venit randul lui Damien Dussaut. Fundasul francez adus la inceputul lui 2019 la Dinamo de catre Mircea Rednic a devenit titular in banda dreapta a apararii Viitorului, dupa ce a fost transferat la inceputul sezonului actual.

In partida cu ilfovenii lui Ilie Poenaru, Dussaut a marcat golul de 2-0 si a avut o evolutie prin care i-a castigat laudele antrenorului sau.

"Damien a fost cel mai bun de pe teren! Stiam cine e cand l-a adus, ii stiam CV-ul, are experienta in Belgia si e un fundas foarte competitiv. Poate juca si in banda dreapta, si fundas central, dar si la mijlocul terenului. E o achizitie foarte buna", a declarat Gheorghe Hagi dupa victoria categorica obtinuta de formatia sa.

Dussaut a jucat de 6 ori si pentru nationalele de tineret ale Frantei, iar la Dinamo nu a mai fost dorit de Florin Prunea si Eugen Neagoe.