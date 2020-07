BREAKING NEWS: Ultrasii PREIAU DINAMO! Anunt de ultima ora al suporterilor: "E sansa ca Dinamo sa nu mai fie al lui Negoita, ci a celor care l-au tinut in viata!"

A fost semnat documentul prin care pachetul majoritar de actiuni al lui Dinamo poate ajunge in posesia suporterilor.

Memorandumul prevede ca Negoita sa puna la dispozitia Program DDB documentele cerute pentru realizarea unui audit. La finalul acestuia, in termen de 15 zile, rezultatele vor fi comunicate suporterilor care sunt parte a platformei socios. Membrii vor decide prin vot pe site-ul programddb care va fi viitorul lui Dinamo!

Pana la finalizarea procesului mentionat, Program DDB va avea exclusivitate la negocierile pentru preluarea lui Dinamo. Suporterii cauta in continuare un om de afaceri care sa sprijine Dinamo.

De asemenea, fanii sustin ca au facut azi ultima plata in valoare de 140 000 de lei din imprumutul acordat in iubie, in baza caruia au mai preluat un pachet de 10% din actiuni.

"Din momentul acesta, soarta clubului este in mainile celor ce iubesc Dinamo. Pe toata perioada negocierilor, conducerea va fi supervizata de catre reprezentantii suporterilor", precizeaza fanii in comunicatul publicat pe pagina de Facebook a Peluzei Catalin Hildan.