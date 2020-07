SOC TOTAL in Liga 1! Mihalcea poate sa PLECE de la Dinamo: pe cine vor suporterii-actionari sa puna MANAGER la club

In cazul in care totul va merge asa cum se asteapta reprezentantii Program DDB, suporterii-actionari vor sa faca o schimbare-soc pe banca tehnica. In locul lui Mihalcea e preferat Mircea Rednic, anunta Gazeta Sporturilor. Daca va accepta, Rednic va deveni manager general la club si va putea stabili politica de transferuri, dar si staff-ul administrativ!

Dat afara in mod surprinzator vara trecuta, Rednic a preluat-o in ianuarie pe Poli Iasi. Atat Dinamo, cat si Poli sunt acum implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii. Cele doua au meci direct duminica, de la 18:00, in Stefan cel Mare.