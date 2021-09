Veste tragică pentru Pogba! Un junior de la Juventus a fost răpus de cancer

Fotbalistul a fost diagnosticat cu cancer în 2015, iar de atunci a dus o luptă cu această boală incurabilă. A fost învins de boală, însă va rămâne în inimile colegilor săi de la Juventus.

Paul Pogba era bun prieten cu el, încă din perioada în care francezul evolua în Italia. El a făcut public anunțul morții jucătorului.

”Cea mai tristă veste. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către apropiați. Să pierzi pe cineva drag nu este niciodată ușor, dar nu te voi uita niciodată”, a scris Paul Pogba pe contul său oficial de Twitter.

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I’ll never forget you.

Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.

RIP Bryan, you will be missed. ❤️ pic.twitter.com/K5FrBi0In8