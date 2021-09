BREAKING NEWS | Doliu uriaș în lumea sportului! Ivan Patzaichin a murit

Ivan Patzaichin s-a stins din viață la 71 de ani.

România a pierdut unul dintre cei mai mari sportivi din istoria sa. Ivan Patzaichin a pierdut, după trei luni petrecute în spitalul ”Elias” din capitală, lupta cu o boală incurabilă. S-a stins noaptea treacută.

Suferea de cancer la stomac, iar lupta cu boala a fost cea mai dificila cursa din viața lui Patzaichin. A pierdut această cursă, însă va rămâne mereu în inimile iubitorilor sportului românesc. Canoistul era unul dintre cei mai premiați sportivi din lume.

Patrazichin a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, prima fiind în 1968, și a reprezentat de fiecare dată cu cinste România. Are șapte medalii în total, patru de aur și trei de argint, fiind al patrulea cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice.

"Totdeauna am fost mândru că sunt român şi bucuros să reprezint România. Întotdeauna am dorit să câştig, deşi foarte puţină lume ştie că nu uşor se câştigă şi foarte puţină lume ştie că nu am început aproape nimic cu dreptul, de fiecare dată trebuia să mi se întâmple ceva, şi trebuia să reiau lupta, să lupt din nou să realizez ceea ce mi-am propus", spunea Patzaichin, în 2019.

Familia lui a anunțat sumbru dispariția sportivului, publicând un mesaj pe pagina lui de Facebook. Starea lui de sănătate nu era una foarte bună, iar pentru familie era doar o chestiune de timp până când Patzaichin va dispărea. Totuși, suferința este una fără margini.

Și clubul Dinamo și-a arătat regretul față de cel ce a fos Ivan Patzaichin.