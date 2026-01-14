Campioana României se întoarce în țară cu o zi înaintea primului meci oficial din 2026, cel cu FC Argeș, programat vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, la Mioveni. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Ionuț Cercel s-a accidentat și a plecat în țară



În ultimele zile ale cantonamentului, Ionuț Cercel a acuzat probleme medicale serioase. Fundașul roș-albaștrilor a suferit o accidentare la genunchi și a fost nevoit să părăsească mai devreme baza de pregătire din Turcia.



Ionuț Cercel va fi indisponibil pentru confruntarea cu FC Argeș, iar staff-ul medical urmează să stabilească exact durata absenței, informează Fanatik.



Fundașul transferat de la Farul Constanța este unul dintre jucătorii eligibili regula U21 și a ratat nu mai puțin de 11 etape din cele 21 disputate până acum în Superligă, din cauza accidentărilor.



FCSB, pe locul #9 în Superliga



FCSB intră într-o perioadă extrem de aglomerată, cu meciuri din trei în trei zile, atât în campionat, cât și în Europa League.



La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider în Superligă, cu 40 de puncte, urmată de Rapid București, cu 39.



FC Botoșani și Dinamo sunt la egalitate pe locurile 3 și 4, cu câte 38 de puncte, în timp ce FC Argeș ocupă poziția a 5-a, iar Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte.



De cealaltă parte, FCSB se află doar pe locul 9, cu 31 de puncte, iar CFR Cluj este pe poziția a 11-a, cu 26.

