Bombă înainte de ultimul meci al FCSB-ului din Europa League! Ofertă pentru N'Golo Kante

Bombă înainte de ultimul meci al FCSB-ului din Europa League! Ofertă pentru N'Golo Kante Europa League
Turcii pregătesc o campanie spectaculoasă de mercato!

N'Golo KanteAl IttihadFCSBFenerbahceEuropa League
FCSB ocupă locul 27 în clasamentul actual din Europa League și mai are de disputat două meciuri decisive în faza principală: cu Dinamo Zagreb, pe 22 ianuarie, și cu Fenerbahçe, o săptămână mai târziu. Chiar înaintea duelului de la București, din Turcia vine o veste care zguduie piața transferurilor.

Fenerbahce, ofertă pentru N'Golo Kante

N’Golo Kante, campion mondial cu Franța, a intrat pe radarul celor de la Fenerbahce. Aflat în ultimele șase luni de contract cu Al-Ittihad, francezul ar putea părăsi Arabia Saudită chiar în această iarnă.

Potrivit L'Equipe, clubul din Istanbul a făcut deja primii pași. O delegație a lui Fenerbahçe a călătorit în Arabia Saudită pentru a discuta cu reprezentanții jucătorului, în timp ce Al-Ittihad încearcă să-l convingă să semneze o prelungire.

N’Golo Kante n-ar putea evolua împotriva FCSB-ului

Cota de piață a lui N’Golo Kante este de 4,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Totuși, chiar dacă transferul s-ar realiza rapid, francezul nu ar avea drept de joc în meciul cu FCSB. Regulamentele UEFA permit modificarea listei doar înaintea fazelor eliminatorii, după încheierea fazei principale.

Meciul FCSB - Fenerbahçe este programat joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android.

