Prima variantă luată în calcul de Gigi Becali și de Mihai Stoica a fost revenirea lui Elias Charalambous pe banca echipei. Antrenorul cipriot i-a părăsit pe roș-albaștri la finalul sezonului regulat, când echipa nu a reușit să se califice în play-off.

Elias Charalambous, dorit la altă echipă

În acel moment, Charalambous și Mihai Pintilii au ales să părăsească echipa roș-albastră. Acum, când a fost întrebat dacă și-ar dori să revină la echipă, Elias Charalambous i-a transmis lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, că refuză propunerea.

Motivul? Charalambous vrea să înceapă o nouă aventură pe banca unei echipe abia din vară, iar presa din Cipru susține că tehnicianul se află pe lista lui Iraklis, club din liga a doua din Grecia. Cyprus Times susține că Iraklis îl va contacta zilele următoare pe Elias Charalambous pentru a-i prezenta proiectul și planul după promovarea în primul eșalon.

Mihai Stoica: ”Charalambous a zis că nu vine!”

"A răspuns Charalambous. A zis că nu vine. Vine, dar nu să antreneze. Vine săptămâna viitoare în București cu altă treabă. A declinat. Sunt între noi argumentele.

Nu m-a surprins că a refuzat. A plecat acum o lună și ceva", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.